Тело мужчины обнаружено в водоеме в Костанайской области

7 июня в 21:05 часов в Мендыкаринском районе, в 12 километрах от села Лесное в водоеме обнаружено тело мужчины.

Силами оперативно спасательного отряда ДЧС Костанайской области извечен из воды труп гражданина 1976 года рождения. В этот день компания друзей отдыхала на берегу реки Каргалка. Со слов очевидцев, мужчина решил искупаться и не рассчитал своих сил, что и послужило причиной несчастного случая. Также им был проигнорирован установленный на берегу предупреждающий аншлаг «Купание запрещено».

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде и требовать их соблюдения от других!

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.