Тело мужчины обнаружено в водоеме в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
12859 - зарегистрированно
7557 - выздоровевших
56 - летальных случаев
202 - в Костанайской области
7 июня в 21:05 часов в Мендыкаринском районе, в 12 километрах от села Лесное в водоеме обнаружено тело мужчины.
Силами оперативно спасательного отряда ДЧС Костанайской области извечен из воды труп гражданина 1976 года рождения. В этот день компания друзей отдыхала на берегу реки Каргалка. Со слов очевидцев, мужчина решил искупаться и не рассчитал своих сил, что и послужило причиной несчастного случая. Также им был проигнорирован установленный на берегу предупреждающий аншлаг «Купание запрещено».
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде и требовать их соблюдения от других!