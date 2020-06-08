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Тело мужчины обнаружено в водоеме в Костанайской области

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7 июня в 21:05 часов в Мендыкаринском районе, в 12 километрах от села Лесное в водоеме обнаружено тело мужчины.

Силами оперативно спасательного отряда ДЧС Костанайской области извечен из воды труп гражданина 1976 года рождения. В этот день компания друзей отдыхала на берегу реки Каргалка. Со слов очевидцев, мужчина решил искупаться и не рассчитал своих сил, что и послужило причиной несчастного случая. Также им был проигнорирован установленный на берегу предупреждающий аншлаг «Купание запрещено».

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде и требовать их соблюдения от других!

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