Тело мужчины обнаружено в Житикаре

Как стало известно alau.kz происшествие случилось в Житикаре. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В отделение полиции Житикары и Житикаринского района поступило сообщение о том, что в что в одном из микрорайонов в квартире обнаружено тело 52-летнего жителя Житикары с признаками насильственной смерти.

«Ведется производство по статье 99 Уголовного кодекса «Убийство». В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие преступления», — сообщает пресс-службе ведомства.