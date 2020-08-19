Тело мужчины обнаружили после пожара в Костанае

18 августа в 23:43 часов на пульт связи пожарной части №5 города Костанай поступил звонок о пожаре в частном жилом доме по улице Чехова. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты.
В ходе проведения разведки пожара в помещении кухни обнаружен труп мужчины 1957 года рождения. Пожар локализован в 23:56 и ликвидирован в 00:11 часов. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
На ликвидацию пожара были задействованы силы и средства службы пожаротушения Департамента в составе 19 человек личного состава и 5 единиц техники. Предварительная причина пожара короткое замыкание электропроводки.
Департамент по ЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
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