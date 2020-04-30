Тело мужчины обнаружили после пожара в Костанае

Происшествие случилось 30 апреля в Костанае. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В 05 :57 часов на пульт пункта связи поступило сообщение о том, что по улице Мичурина горит одноквартирный отдельно стоящий дом.

В жилом доме горела кровля, межкомнатная стена и пол. В прихожей дома обнаружили обгоревшее тело мужчины. Пожарные вынесли из горящего дома четыре газовых баллона.

Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

ДЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности!

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