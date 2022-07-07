Тело мужчины обнаружили при пожаре в жилом доме в Костанае

Утром 6 июля в Костанае на ул. Победы загорелся частный дом. Звонок о пожаре поступил в 08:42. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

К месту происшествия, спустя несколько минут после сообщения, прибыли пожарные расчеты ПЧ-5 города. В ходе тушения был обнаружен труп мужчины 1987 г.р. В реанимационное отделение детской городской больницы доставили дочь хозяйки дома 2010 г.р. с предварительным диагнозом: отравление угарным газом. Девочку еще до прибытия пожарных спас из горящего дома очевидец, проживающий на этой же улице.

Хозяйка дома 1981г.р. получила порез правой руки, находясь в шоковом состоянии. В госпитализации не нуждалась.

Спасатели локализовали пожар в 09:15 и ликвидировали в 09:57.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в кухонном помещении. Причина смерти устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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