Тело мужчины обнаружили в дом рудненские пожарные

Пожар случился 15 мая утром, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

В частном жилом доме по улице Шевченко произошёл пожар. Звонок с сообщением о горящем доме поступил на пульт дежурного пожарной части №2 Рудного. Когда пожарная служба прибыла на место, жилой дом горел открытым пламенем. Пожарные локализовали огонь уже через 15 минут.

«Огнем было охвачено помещение в доме площадью в 10 квадратных метров. Горела жилая комната вместе с мебелью и вещами. На месте пожара перед входом в дом было обнаружено тело 47-летнего мужчины с многочисленными ожогами, он был ещё жив. Спасатели передали его в руки медиков, но, к сожалению, он скончался в больнице. По словам местных жителей, этот человек был без определённого места жительства и никак не связан с этим домом. Причина возгорания устанавливается», — сообщили в ДЧС.

На месте работали 10 человек личного состава пожарной части №2 Рудного и две единицы спецтехники.

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