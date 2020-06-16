Тело мужчины с гематомами и ссадинами обнаружили в Костанайской области

Как стало известно alau.kz в Лисаковске было обнаружено тело мужчины. По информации пресс-службы департамента полиции Костанайской области, данный факт был зарегистрирован в ЕРДР, как покушение на убийство.

4 июня около 11.00 часов дня был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями в виде ссадин и гематом на лице.

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР как покушение на убийство по ст 24-99 ч.1 УК РК. Вместе с тем, согласно вскрытию причиной смерти явилась сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщили в пресс-службе.

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