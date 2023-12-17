Тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в Костанайской области

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Отвечая на запросы журналистов, в ДП Костанайской области сообщили, что 17 декабря около 12 часов дня в городе Рудном около дома, расположенного по улице Корчагина в мусорном контейнере (в полиэтиленовом пакете) обнаружен труп новорожденного ребенка.
По данному факту Управлением полиции города Рудный начато досудебное расследование по статье 100 УК РК “ Убийство матерью наворожденного ребенка.
Полицией проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего уголовное правонарушение.
Если вы были очевидцем данного преступления, просим сообщить в полицию по номерам 102 , 52-60-22, 52-59-25. Малейшая информация может помочь следствию,- призывают рудничан в Департаменте полиции Костанайской области.