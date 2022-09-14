Тело обнаружено в овраге. Полицейские Аулиекольского района расследуют преступление

По факту убийства мужчины в Аулиекольском районе проводится досудебное расследование.

По подозрению в убийстве 44-летнего жителя села Лесное Аулиекольского района задержан 27-летний мужчина, житель села Аулиеколь, ранее судимый.

Заявление в полицию поступило 27 июля 2022 года от жительницы села Лесное, о том, что без вести пропал сын.

Тело 44-летнего мужчины полицейскими обнаружено в овраге, в 6 километрах от поселка Лесное. В

ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый.

В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство».

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