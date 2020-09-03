Тело одного рыбака найдено в Фёдоровском районе. Поиски на озере продолжаются

1 сентября на расстоянии 1 километр от села Банновка на озере Токтас приблизительно в 5 утра при рыбной ловле пропали двое граждан 1987 и 1992 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

Граждане рыбачили в компании друзей.

Чрезвычайное происшествие произошло в Федоровском районе.

Сотрудниками ОСО ДЧС в 12 часов 10 минут обнаружен и извлечен из воды труп гражданина 1992 г.р. Поиски второго пропавшего продолжаются.

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