Тело пенсионера извлекли из воды очевидцы в Костанайской области

Происшествие случилось в районе Б.Майлина.

По данным пресс-службы ДЧС Костанайской области, за истекшую неделю с 11 по 18 июля зарегистрировано одно чрезвычайное происшествие на водоеме в районе Б.Майлина.

Жертвой купания на воде в необорудованном месте стал мужчина1957 года рождения. Трагедия произошла 14 июля на реке Тобол в 1 км от села Береговое.

Его тело обнаружили и извлекли очевидцы.

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