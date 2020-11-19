Тело пенсионера нашли после тушения пожара в Костанайской области

Пожар произошел в селе Черниговка, в 25 километрах от районного центра. 18 ноября в 19:09 часов о происшествии сообщили соседи. На улице Ленина горел двухквартирный жилой дом.

В 19:40 часов к месту вызова прибыли 7 сотрудников ПЧ-15 Аулиекольского района. На площади 25 квадратных метров произошло загорание домашних вещей, мебели в жилой комнате. В течение 15 минут огнеборцы оперативно справились с огнем, им удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на вторую половину дома.

На месте пожара обнаружен труп хозяина дома 1949 года рождения. Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнём.

Ранее, 30 октября при проведении подворового обхода в селе Черниговка, с домовладельцем, проживающим по указанному адресу, был проведен инструктаж под роспись в журнале профилактической работы, вручены памятки по соблюдению мер пожарной безопасности.

Спасатели призывают жителей региона не нарушать правила эксплуатации печей и электроприборов, соблюдать осторожность в обращении с огнем. Вопрос обеспечения пожарной безопасности в зимнее время года встает особенно остро, поэтому в преддверии холодов спасатели усилили профилактическую работу в жилом секторе.

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