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Тело пенсионера обнаружили в собственном гараже

Фото из открытых источников

Как стало известно alau.kz происшествие случилось в Лисаковске. В гараже обнаружено тело пенсионера. 

По факту обнаружения в своем гараже тела 67-летнего местного жителя с видимыми телесными повреждениями в виде двух ножевых ранений в области грудной клетки ведется досудебное расследование.

Дело расследуется по статье 99 ч.1 Уголовного кодекса.

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