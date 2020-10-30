Тело пенсионера обнаружили в собственном гараже

Как стало известно alau.kz происшествие случилось в Лисаковске. В гараже обнаружено тело пенсионера.

По факту обнаружения в своем гараже тела 67-летнего местного жителя с видимыми телесными повреждениями в виде двух ножевых ранений в области грудной клетки ведется досудебное расследование.

Дело расследуется по статье 99 ч.1 Уголовного кодекса.

Назначена экспертиза.

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