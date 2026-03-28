Тело пропавшего подростка обнаружили у плотины: что известно

— Сегодня, 12:53
В Костанае в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружено тело ранее пропавшего несовершеннолетнего. Об этом сообщили в полиции.

По информации правоохранительных органов, тело подростка было найдено в камышовой зоне вблизи Гагаринской плотины. Предварительно установлено, что признаков насильственной смерти не выявлено.

Обстоятельства устанавливаются

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего ранее было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В полиции подчеркнули, что расследование находится на контроле, и по мере поступления новой информации она будет доведена до общественности.

Обращение к жителям

Правоохранительные органы призывают граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники.



