Тело пропавшего подростка обнаружили у плотины: что известно

В Костанае в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружено тело ранее пропавшего несовершеннолетнего. Об этом сообщили в полиции.
По информации правоохранительных органов, тело подростка было найдено в камышовой зоне вблизи Гагаринской плотины. Предварительно установлено, что признаков насильственной смерти не выявлено.
Обстоятельства устанавливаются
По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего ранее было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В полиции подчеркнули, что расследование находится на контроле, и по мере поступления новой информации она будет доведена до общественности.
Обращение к жителям
Правоохранительные органы призывают граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники.
