Тело рабочего обнаружено на рудненском предприятии ССГПО

В Костанайской области на территории АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» произошел несчастный случай. В службе по корпоративным коммуникациям АО «ССГПО» этот факт подтвердили.
29 марта в конце рабочей смены сотрудник участка обогащения Промышленного комплекса АО «ССГПО» не явился в раскомандировку на послесменное собрание.
«Специалистами Рудненской спасательной службы были организованы поиски работника с осмотром возможных мест посещения и оборудования. О случившемся сразу же проинформировали правоохранительные органы. На следующий день, 30 марта, тело пропавшего сотрудника было обнаружено»,- сообщили в ССГПО
Информация о личности пострадавшего не приводится. На данный момент правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств происшествия.