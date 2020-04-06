Тело рабочего обнаружено на рудненском предприятии ССГПО

В Костанайской области на территории АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» произошел несчастный случай. В службе по корпоративным коммуникациям АО «ССГПО» этот факт подтвердили.

29 марта в конце рабочей смены сотрудник участка обогащения Промышленного комплекса АО «ССГПО» не явился в раскомандировку на послесменное собрание.

«Специалистами Рудненской спасательной службы были организованы поиски работника с осмотром возможных мест посещения и оборудования. О случившемся сразу же проинформировали правоохранительные органы. На следующий день, 30 марта, тело пропавшего сотрудника было обнаружено»,- сообщили в ССГПО

Информация о личности пострадавшего не приводится. На данный момент правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств происшествия.

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