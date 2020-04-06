USD 443.5
EUR 479.47
RUB 5.79
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Тело рабочего обнаружено на рудненском предприятии ССГПО

Тело рабочего обнаружено на рудненском предприятии ССГПО

В Костанайской области на территории АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» произошел несчастный случай. В службе по корпоративным коммуникациям АО «ССГПО» этот факт подтвердили. 

29 марта в конце рабочей смены сотрудник участка обогащения Промышленного комплекса АО «ССГПО» не явился в раскомандировку на послесменное собрание.

«Специалистами Рудненской спасательной службы были организованы поиски работника с осмотром возможных мест посещения и оборудования. О случившемся сразу же проинформировали правоохранительные органы. На следующий день, 30 марта, тело пропавшего сотрудника было обнаружено»,- сообщили в ССГПО

Информация о личности пострадавшего не приводится. На данный момент правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств происшествия.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Пособие 42 500 тенге: «изменения» объяснил министр труда

Следующая новость

Видеоуроки по 10 минут объяснили в МОН