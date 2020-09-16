Тело ребенка обнаружено на месте пожара в Костанайской области

Тело 7-летнего ребенка обнаружено при пожаре в Костанайской области, 61-летняя бабушка мальчика доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

16 сентября в 7:05 часов в пожарный пост поступило сообщение о том, что в районе Б. Майлина поселка Береговой, по улице Молодежная горит двух квартирный одноэтажный жилой дом. На место вызова в 07:06 часов незамедлительно был направлен пожарный расчет ПП№16, а также 07:07 часов дополнительно был направлен пожарный расчет СПЧ-2 города Рудный.

По прибытию первого расчета в 07:43 часов к месту вызова было установлено, что огнем полностью охвачена квартира №1 и кровля квартиры №2. В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы в помещении спальной квартиры №1 обнаружен обгоревший труп мальчика 2013 года рождения внука хозяйки квартиры. Бабушка мальчика 1959 года рождения с ожогами доставлена в больницу города Рудный, состояние женщины медики оценивают, как тяжёлое.

Для выяснения причины пожара на месте работаю сотрудники испытательной пожарной лабораторий Департамента. Пожар локализован в 08:17 часов и ликвидирован 09:50 часов. Площадь пожар составила 100 квадратных метров. На ликвидации пожара были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС Костанайской области.

ДЧС Костанайской области призывает гостей и жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

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