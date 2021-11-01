Тело друга хотел закопать. В совершении убийства обвиняется житель Костанайской области

Преступление было совершено в селе Первомайское Аулиекольского района, где проживал ныне подсудимый Эдуард Галеев, и его друг Сергей Перерва. Из показаний свидетелей следует, что мужчины, чуть ли не ежедневно употребляли алкоголь, после чего ссорились, дрались, но потом мирились.

Как сообщил суду государственный обвинитель вечером 27 июля этого года друзья сели дома у Галеева.

«Около 21:00 домой пришла супруга Галеева Гениятова, которая занималась домашними делами. В ходе распития спиртных напитков Галеев вышел в туалет, а, вернувшись в дом, увидел, как Перерва на кухне приставал к его супруге Гениятовой, хватал за бедра, пытался обнять и т д. Галеев предложил Перерва выйти во двор и поговорить», — говорит государственный обвинитель Дюсен Шакиров.

Разговора не получилось, мужчины начали драться. Женщина, которая, кстати, находилась в положении, пыталась их разнять, но у нее этого не получилось, и она убежала звать на помощь своих мать и брата. Обвинение считает, что в процессе драки, у Галеева возник умысел на убийство Перервы. Он повалил соперника на асфальт, которым был покрыт двор.

«Находясь в положении сверху, схватил его голову руками, и с достаточной силой произвел не менее десяти ударов его головой об асфальт. От полученных телесных повреждений Перерва скончался на месте преступления. Согласно заключению эксперта, смерть Перерва наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы», — сказано в тексте обвинения.

После этого нетрезвый Галеев хотел избавиться от тела товарища, для чего на тачке вывез его из двора, и пытался где-то закопать. Это увидела родня его жены, и ещё один односельчанин. Галеев был задержан. Сейчас ему предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства. Вину подсудимый признал полностью.

Допрошенные свидетели, а это супруга подсудимого и её родственники, характеризуют Галеева отрицательно, по причине его злоупотребления алкоголем в последнее время, хотя и отмечают, что он пристрастился к нему, именно после возвращения в поселок Перервы, который некоторое время жил на юге Казахстана.

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