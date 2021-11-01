Тело друга хотел закопать. В совершении убийства обвиняется житель Костанайской области

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Преступление было совершено в селе Первомайское Аулиекольского района, где проживал ныне подсудимый Эдуард Галеев, и его друг Сергей Перерва. Из показаний свидетелей следует, что мужчины, чуть ли не ежедневно употребляли алкоголь, после чего ссорились, дрались, но потом мирились.
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Как сообщил суду государственный обвинитель вечером 27 июля этого года друзья сели дома у Галеева.
«Около 21:00 домой пришла супруга Галеева Гениятова, которая занималась домашними делами. В ходе распития спиртных напитков Галеев вышел в туалет, а, вернувшись в дом, увидел, как Перерва на кухне приставал к его супруге Гениятовой, хватал за бедра, пытался обнять и т д. Галеев предложил Перерва выйти во двор и поговорить», — говорит государственный обвинитель Дюсен Шакиров.
Разговора не получилось, мужчины начали драться. Женщина, которая, кстати, находилась в положении, пыталась их разнять, но у нее этого не получилось, и она убежала звать на помощь своих мать и брата. Обвинение считает, что в процессе драки, у Галеева возник умысел на убийство Перервы. Он повалил соперника на асфальт, которым был покрыт двор.
«Находясь в положении сверху, схватил его голову руками, и с достаточной силой произвел не менее десяти ударов его головой об асфальт. От полученных телесных повреждений Перерва скончался на месте преступления. Согласно заключению эксперта, смерть Перерва наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы», — сказано в тексте обвинения.
После этого нетрезвый Галеев хотел избавиться от тела товарища, для чего на тачке вывез его из двора, и пытался где-то закопать. Это увидела родня его жены, и ещё один односельчанин. Галеев был задержан. Сейчас ему предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства. Вину подсудимый признал полностью.
Допрошенные свидетели, а это супруга подсудимого и её родственники, характеризуют Галеева отрицательно, по причине его злоупотребления алкоголем в последнее время, хотя и отмечают, что он пристрастился к нему, именно после возвращения в поселок Перервы, который некоторое время жил на юге Казахстана.
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