Тело женщины нашли в реке в Костанайской области

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Происшествие случилось в районе им.Б.Майлина. Об этом сообщили в ДЧС Костанайской области.
28 мая в 20.20 в районе села Валерьяновка в реке Тобол обнаружено тело женщины.
«Силами очевидцев извлечено из воды тело женщины 1963 года рождения. По словам очевидцев, распивали спиртные напитки», — говорится в сообщении ДЧС Костанайской области.
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