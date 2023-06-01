Тело женщины нашли в реке в Костанайской области

Происшествие случилось в районе им.Б.Майлина. Об этом сообщили в ДЧС Костанайской области.

28 мая в 20.20 в районе села Валерьяновка в реке Тобол обнаружено тело женщины.

«Силами очевидцев извлечено из воды тело женщины 1963 года рождения. По словам очевидцев, распивали спиртные напитки», — говорится в сообщении ДЧС Костанайской области.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.