Тело женщины обнаружили в квартире. Ориентировку подозреваемого прокомментировали в ДП Костанайской области

Отвечая на запрос журналистов в ДП Костанайской области сообщили, что 30 марта в квартире обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия и мероприятия по установлению виновного лица.

В рамках следствия, иные сведения разглашению не подлежат .

В Департаменте полиции предупреждают об ответственности за распространение сведений, несоответствующих действительности.

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