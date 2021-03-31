Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружено в Костанайской области

Как стало известно alau.kz происшествие случилось в поселке Горняцкий города Рудного.

Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

«В квартире по улице Сатпаева в зальной комнате обнаружено тело 51-летней женщины со множественными ножевыми ранениями. По горячим следам задержан 36-летний подозреваемый», — говорится в ответе на запрос.

По факту убийства ведется досудебное расследование по статье 99 ч.1 УК РК.

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