Сотрудники МЧС начнут получать жилищные выплаты — ежемесячную денежную помощь для тех, кто не имеет собственного жилья. Их размер будет различаться в зависимости от региона и начисляться на каждого члена семьи. Например, в Костанайской области размер выплат составит 52 тысячи тенге. Сейчас по всей стране проводятся жилищные комиссии, которые определяют нуждающихся в такого рода помощи.

В июне этого года президент страны подписал закон по вопросам гражданской защиты. Его главная цель — повысить социальный статус сотрудников этих служб и укрепить их социальную защиту. И теперь те, кто служит в структурах МЧС, смогут получать ежемесячные жилищные выплаты — денежную помощь от государства. Полученные средства можно использовать на оплату аренды жилья, погашение ипотеки или для накопления жилищных сбережений в банке.

«Опять же есть определенные критерии, т.е. у сотрудника не должно быть жилья на праве собственности и, соответственно, он должен быть признан жилищной комиссией нуждающимся в жилье. Т.е. те, кто действительно нуждается, они будут направлены только на приобретение жилья», — говорит председатель комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегельдиев.

Получать эти средства могут пожарные, сотрудники подразделений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также диспетчеры, радиотелефонисты, врачи, фельдшеры, инженеры и другие специалисты. Размер выплат будет различаться в зависимости от региона — для каждого установлен свой тариф.

«Там есть коэффициент по регионам. Т.е. если это в столице, то это одна сумма, если это регион, областной центр — немножко другая. Соответственно, в столице, в крупном мегаполисе это чуть больше, в других городах чуть меньше. Она не зависит от стажа работы, он зависит только от количества членов семьи. Т.е. на членов семьи будет осуществляться выплата», — объяснил председатель комитета.

В Костанайской области размер такой помощи составляет 52 тысячи тенге на каждого члена семьи. К примеру, если в семье четверо — супруги и двое детей, то ежемесячно им в общем будет выплачиваться около 210 тысяч. Причём начисления на детей будут производиться до их совершеннолетия. Для получения выплат сотрудники должны открыть специальный счёт в одном из банков второго уровня.

