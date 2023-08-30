Тем, кто сдает в аренду нежилые помещения, грозит наказание — Тамара Дуйсенова

«Остановлюсь на ограничении. В Астане нет ограничений на проживание, въезд и выезд. Ограничение здесь распространяется только на тех, кто сдает в аренду здание, непредназначенное для проживания людей. Например, гараж. Есть те, кто арендуют их. На него (человека — прим. автора) регистрация не будет производиться. Было предложено усилить ответственность на лица, сдавших эти объекты в аренду. В частности, планируется повысить размер штрафа с 15 МРП до 30 МРП (с 51 750 до 103 500 тенге)», — сказала Тамара Дуйсенова.