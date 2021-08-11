Темп изъятий накоплений из ЕНПФ казахстанцами замедлился в пять раз – Нацбанк

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Темп изъятий гражданами части пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) замедлился в 5,3 раза, сообщил председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев.
«Пенсионные активы ЕНПФ за июль текущего года увеличились на Т42 млрд или 0,3%, до Т12,8 трлн. Темп изъятий гражданами части пенсионных накоплений замедлился в 5,3 раза», — сказал Досаев на онлайн заседании правительства, в среду.
По его словам, ЕНПФ исполнил на 31 июля составило 403 тыс. заявок граждан на Т1,7 трлн, из них 98,2% направлено на улучшение жилищных условий.
Инвестиционный доход с начала года составил Т821 млрд. Доходность составила 6,5% при инфляции 5,3%, за 12 мес. – 10,6% при инфляции 8,4%.
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