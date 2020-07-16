Температура 40. Костанаец вылечился от коронавируса — видео

В поликлиниках образованы мобильные группы медиков, которые выезжают к пациентам с симптомами пневмонии и коронавируса. Однако на приезд такой бригады можно рассчитывать лишь когда показатель температуры достиг 38 градусов. В остальных случаях врачи обходятся только обзвоном людей.

Марат поборол коронавирус. Еще недавно эта новая болезнь заставила переживать и его, и близких. А теперь она осталась позади, словно и не было никогда. Марат весел, полон сил и главное здоров.

«Температура была 38-40 вечером. А днем нормально вроде бы. Потом вечером поднималась. Были, конечно, вялость, слабость, но перенес, как говорится», — делится Марат.

О том, что коронавирус не стоит воспринимать, как приговор, свидетельствует и казахстанская, и мировая статистика. Людей, которые выздоравливают от этой болезни, большинство. В мире 13 миллионов инфицированных и около 8 миллионов из них уже смогли побороть COVID-19. Конечно, нельзя закрывать глаза на летальные случаи. Их действительно много. Число заболевших растет и среди врачей. В аптеках отсутствуют многие препараты. И эти вопросы государству необходимо решать. Но страх и паника в этом помочь не смогут никому. Медики просят понимания людей. Относиться к болезни нужно серьезно, но уж точно не боятся ее.

«Мы спрашиваем о том, какая у вас температура и сколько дней? «Вот у меня сегодня поднялась температура 37,4». Мы говорим человеку, что мы берем вас на дозвон, то есть мы будем звонить вам каждый день. До 38 не рекомендуется ничего. Рекомендуется обильное питье и наблюдение за собой. Измерение температуры. Если выше 38, то прием парацетамола 2 раза в день утром и вечером и наблюдение», — говорит главный врач поликлиники №4 Костаная Маргарита Бисенова.

К тем, у кого температура поднимается выше 38 градусов из поликлиники выезжает мобильная группа. Ее снаряжают по всей строгости санитарных правил. Но эта амуниция призвана вовсе не напугать. Если к вашему соседу приезжают люди в таких костюмах — это не значит, что человек безнадежно болен. Это лишь одни из норм предосторожности.

«Совсем не страшно. Я знала, на что я иду. Я выбрала свою профессию осознанно, поэтому ни капли страха нет. Мне нравится то, что я делаю», — рассказывает участковый терапевт Айсулу.

В поликлинике, где работает Айсулу, созданы 4 мобильные бригады медиков. Они занимаются только вызовами пациентов с высокой температурой. Для людей с остальными заболеваниями работают другие специалисты. Врачи говорят, что задержки, которые происходят в работе бригад, не должны толкать людей заниматься самолечением. Люди чаще всего предпочитают пить антибиотики. А они от вирусов не помогают. В вопросе своего здоровья пациенты должны следовать указаниям медиков. По большей части сегодня их можно получить по телефону у своего участкового терапевта. К ним и просят обращаться людей, чья температура еще не пересекла порог 38 градусов.

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