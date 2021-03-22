USD 421.29
EUR 500.96
RUB 5.69
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Температура понизится. О погоде в Костанае и области 23 марта

Температура понизится. О погоде в Костанае и области 23 марта

Vinkmag ad

В Костанайской области местами ожидается туман.

В Костанае будет температура ночью -17, днём -3 градуса.

Ветер юго-западный со скоростью 2 метра в секунду.

Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Число заболевших пневмонией казахстанцев продолжает расти