Температура понизится. Прогноз костанайских синоптиков

На смену теплой, безоблачной погоде в Костанайскую область уже в выходные придут дожди, грозы, шквалистый ветер, а кое-где возможен и град. Такой прогноз на ближайшие дни озвучили в Казгидромете. Кроме этого немного похолодает, температура воздуха понизится, правда всего на несколько градусов.

Уже в субботу вечером, согласно прогнозу местных синоптиков, погода в Костанайской области постепенно будет портиться. Сейчас ее формирует отрог антициклона, на смену ему придет южный циклон. Поэтому, отмечают в Казгидромете, ждать устойчивую погоду жителям региона не стоит. Уже на выходных разыграется ненастье.

«В наиболее активной фазе циклон будет проходить у нас с воскресенья на понедельник. С ним ожидаются дожди, наиболее обильные 18-19 июня. На большей части умеренные, и местами в центре и на юге области возможны сильные осадки. Возможно выпадение града», — рассказывает начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Вместе с осадками прогремят грозы. Ожидается и сильный, шквалистый ветер с порывами до 28 м/с, возможны пыльные бури. По словам Антонины Шибаршиной, сильный дождь пройдет и в областном центре. Его синоптики ожидают в воскресенье и понедельник.

«Во вторник, среду, циклон будет отходить на восток и осадки будут отходить на восток. С прохождением циклона ожидается небольшое понижение температуры. Ночью от 12-17 понизится до 5-10 градусов тепла. На севере и западе 2 градуса тепла ночью»,- рассказывает синоптик.

Нормализуется погода, по прогнозам синоптиков, уже к четвергу. А после прохождения антициклона температура воздуха будет повышаться, и в регион вернётся жаркая, солнечная погода. Она будет ждать жителей области и в первой неделе июля, температура воздуха будет от 33 до 38 градусов.

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