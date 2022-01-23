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Температура понизится в Костанае 24 января

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В Костанае ночью ожидается -24 градуса. 

Утром, по прогнозу синоптиков, ожидается -28 градусов, днем -19.

Атмосферное давление 761 мм ртутного столба.

Ветер южный со скоростью 1 метр в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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