Температура заметно снизится на севере. Прогноз на 2-4 августа

Фото из открытых источников
После сильных ливней, прошедших в северных регионах Казахстана, главенствующее место здесь займет, наполненный прохладными воздушными массами, Северный антициклон.
- Происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Он сместит фронтальные разделы, на центральные, восточные и юго-восточные регионы республики, с которыми ожидаются сильные дожди. При этом в ночные часы температура воздуха заметно понизится. В формировании условий погоды на юге Казахстана вмешается атмосферный фронт, облаков в небе станет больше, пройдут дожди, в горных и предгорных районах сильные. По республике ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, на севере республики туман.
Читайте также: Какой будет погода в августе — Казгидромет
Основной фон температуры воздуха: днем на западе составит +28+33°С, на юго-западе +33+38°С, на северо-западе +18+28°С, на севере, востоке, и в центре республики ночью столбики термометров понизятся до +7+12°С, днем основной фон +17+28 °С, на юге страны основной фон температуры +25+34°С на юго-востоке понижение температуры воздуха от +30+35 до +25+30°С, в горных районах +22°С.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: