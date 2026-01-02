В ближайшие три дня через территорию Казахстана будет проходить циклон, смещающийся из районов Средиземного моря. Об этом сообщили синоптики Казгидромет.
В связи с этим на большей части республики прогнозируются снег и метели, а на западе, юге и юго-востоке — осадки в виде дождя и снега .
Где ожидаются сильные осадки
-
3 января на северо-западе страны прогнозируется сильный снег
-
5 января на юго-востоке ожидаются интенсивные осадки
По всей территории Казахстана также возможны гололёд, туман и порывистый ветер.
Температурный фон по регионам
-
Запад страны:
ночью — от 0 до −8 °C,
днём — от −2 до +5 °C
-
Центр:
ночью — −10…−18 °C,
днём — −5…−12 °C
-
Юг:
ночью — 0…−10 °C,
днём — −6…+2 °C
-
Юго-восток:
ночью — 0…−5 °C, в горных районах −8…−13 °C,
днём — −2…+3 °C, в горах −5…−10 °C
-
Восток страны:
ночью ожидается повышение температуры до −5…−13 °C,
днём — понижение до −5…−10 °C
Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности на дорогах.
