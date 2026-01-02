USD 505.53 EUR 593.44 RUB 6.34

Температурные качели прогнозируют синоптики

В ближайшие три дня через территорию Казахстана будет проходить циклон, смещающийся из районов Средиземного моря. Об этом сообщили синоптики Казгидромет.

В связи с этим на большей части республики прогнозируются снег и метели, а на западе, юге и юго-востоке — осадки в виде дождя и снега .

Где ожидаются сильные осадки

  • 3 января на северо-западе страны прогнозируется сильный снег

  • 5 января на юго-востоке ожидаются интенсивные осадки

По всей территории Казахстана также возможны гололёд, туман и порывистый ветер.

Температурный фон по регионам

  • Запад страны:
    ночью — от 0 до −8 °C,
    днём — от −2 до +5 °C

  • Центр:
    ночью — −10…−18 °C,
    днём — −5…−12 °C

  • Юг:
    ночью — 0…−10 °C,
    днём — −6…+2 °C

  • Юго-восток:
    ночью — 0…−5 °C, в горных районах −8…−13 °C,
    днём — −2…+3 °C, в горах −5…−10 °C

  • Восток страны:
    ночью ожидается повышение температуры до −5…−13 °C,
    днём — понижение до −5…−10 °C

Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности на дорогах.



