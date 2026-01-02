В ближайшие три дня через территорию Казахстана будет проходить циклон, смещающийся из районов Средиземного моря. Об этом сообщили синоптики Казгидромет.

В связи с этим на большей части республики прогнозируются снег и метели, а на западе, юге и юго-востоке — осадки в виде дождя и снега .

Где ожидаются сильные осадки

3 января на северо-западе страны прогнозируется сильный снег

5 января на юго-востоке ожидаются интенсивные осадки

По всей территории Казахстана также возможны гололёд, туман и порывистый ветер.

Температурный фон по регионам

Запад страны :

ночью — от 0 до −8 °C,

днём — от −2 до +5 °C

Центр :

ночью — −10…−18 °C,

днём — −5…−12 °C

Юг :

ночью — 0…−10 °C,

днём — −6…+2 °C

Юго-восток :

ночью — 0…−5 °C, в горных районах −8…−13 °C,

днём — −2…+3 °C, в горах −5…−10 °C

Восток страны:

ночью ожидается повышение температуры до −5…−13 °C,

днём — понижение до −5…−10 °C

Синоптики рекомендуют жителям учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности на дорогах.

