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Температурный фон постепенно вернётся в рамки майского климата — Казгидромет

Фотография для новости Температурный фон постепенно вернётся в рамки майского климата

Фото alau.kz/Н.Луговской

Днем на западе Костанайской области небольшой дождь. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

Ветер северо-восточный, восточный 9-14, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6, на юге области 9 тепла, на севере, востоке области заморозки 2 градуса, днем 13-18, на юге области 22 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 1-3, днем 16-18 тепла.

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