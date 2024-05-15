Температурный фон постепенно вернётся в рамки майского климата — Казгидромет

Днем на западе Костанайской области небольшой дождь. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

Ветер северо-восточный, восточный 9-14, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6, на юге области 9 тепла, на севере, востоке области заморозки 2 градуса, днем 13-18, на юге области 22 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 1-3, днем 16-18 тепла.

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