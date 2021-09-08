Тенге грозит серьезная девальвация – экономист

В Казахстане приняли план по снижению инфляции. И он уже начал работать. По крайней мере, так рапортуют в правительстве. Кабмин сегодня заявил о снижении цен на продукты и жильё. Правда, сами казахстанцы так не считают. «Зашевелились» чиновники после недавней критики Президента, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на телеканал «Астана».

В кабмине намерены сдерживать инфляцию путем повышения производительности сельского хозяйства, сокращения импорта и жестким контролем за ценовыми сговорами. Экономисты такой подход поддерживают, но опасаются искусственного сдерживания инфляции. Говорят, тогда стране не избежать девальвации тенге.

«Если не переосмыслят, перезагрузку не сделают члены правительства, в конечном итоге приведет к девальвации. К серьезной девальвации. То, что было в 2015 году, будет примерно повторяться. Больше популизма происходит, много красивых пафосных слов от членов правительства. Иногда назначают тех, кто не обладает знаниями», — считает экономист Арман Байганов.

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