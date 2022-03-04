Тенге продолжает слабеть на торгах: доллар продают по 514 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 499,20 тенге, поднявшись на 5,77 тенге, передает zakon.kz.

На утренних торгах курс доллара составил 497,02 тенге, повысившись на 3,59 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,25 тенге и составил 4,8 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня составил 78,67 тенге с ростом на 1,11 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509-514 тенге, евро – 560-570 тенге, рос. рубль – 4,5-5,2 тенге.

При этом в некоторых обменных пунктах доллары не продают.

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