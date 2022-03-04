Тенге продолжает слабеть на торгах: доллар продают по 514 тенге

tengrinews.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 499,20 тенге, поднявшись на 5,77 тенге, передает zakon.kz.
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На утренних торгах курс доллара составил 497,02 тенге, повысившись на 3,59 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,25 тенге и составил 4,8 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня составил 78,67 тенге с ростом на 1,11 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 509-514 тенге, евро – 560-570 тенге, рос. рубль – 4,5-5,2 тенге.
При этом в некоторых обменных пунктах доллары не продают.
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