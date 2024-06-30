Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики

Тенге существенно скорректировался на последней неделе июня. Почему продолжает падать курс нацвалюты и стоит ли ожидать его укрепления в июле, Zakon.kz рассказали аналитики.

Тенге продолжает находиться в слабом положении, несмотря на небольшое укрепление в середине недели. Нацвалюта вернулась к уровню выше 470 тенге в пятницу, 28 июня, ослабнув за день на 5,82 тенге. C начала месяца тенге ослаб на 5,4% с 447,08 тенге (по итогам торгов 3 июня) до 471,46 за доллар (+24,38 тенге) по итогам сегодняшних торгов.

Фото: KASE

Аналитик Анна Бодрова добавила, что с начала падения, 27 мая текущего года, курс тенге в паре с долларом США снизился уже на 5,66%.

«Это довольно значительный масштаб, учитывая, что ранее тенге сохранялся достаточно крепким и уверенным в своих силах. В последнее время средненедельное падение тенге оценивается в 1,5– 1,8%. Это очень высокие темпы девальвации нацвалюты Казахстана», – считает аналитик.

Причины падения те же, что и прежде. Во-первых, эффект от антироссийских санкций. Во-вторых, снижение активности Нацбанка Казахстана в процессах бюджетных трансфертов, говорит Анна Бодрова.

Сезон отпусков и другие причины

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов добавил, что сезонный фактор поездок казахстанцев за границу также был одним из факторов увеличения спроса на инвалюту в стране в летний период.

«Другая отдельная особенность этой недели – завершение второго квартала и первого полугодия. Соответственно, повышенный спрос на инвалюту внутри страны мог быть обусловлен необходимостью погашения внешних обязательств и осуществления платежей по импортным поставкам в преддверии нового квартала».Рамазан Досов

Эксперт считает, что неблагоприятный информационный фон, связанный с потенциальным изменением в налогообложении доходов на казахстанском фондовом рынке, также мог стимулировать нерезидентов выходить из тенговых активов.

Он напомнил, что на прошлой неделе вложения нерезидентов в ноты Нацбанка Казахстана упали с 22,9 до 14 млрд тенге на фоне смягчения монетарной политики Нацбанка, рекомендаций не осуществлять кэрри– трейдинг со стороны Bank of America, и покупать инвалюту ( по мнению отдельного профучастника).

При этом на стороне предложения важно отмечается снижение нетто-продажи инвалюты в рамках операций Нацбанка, приостановка дедолларизации депозитов, а также отмена обязательной конвертации инвалюты субъектами КГС.

«Таким образом, текущее ослабление – это скорее всего сочетание неблагоприятных факторов увеличения спроса на инвалюту при снижении ее предложения, которое в начале года было повышенным», – прокомментировал Рамазан Досов.

Будущие тенденции

По оценкам аналитика АФК, в ближайшей перспективе определяющее влияние на курс могут оказывать объемы конвертации трансфертов из Нацфонда в июле, которые будут опубликованы 1 июля.

«Напомним также, что потенциальное инвестирование активов Нацфонда в акции «Казатомпрома» для финансирования дефицита бюджета может оказать серьезное влияние на предложение инвалюты на внутреннем рынке, поскольку объемы могут составить несколько миллиардов долларов».Рамазан Досов

Другим значимым событием для тенге в июле может быть решение по базовой ставке, от которого в целом ожидается продолжение политики высоких ставок. Так, прогнозируется осторожное снижение базовой ставки на 25– 50 базисных пунктов.

Дальнейшего, более значимого ослабления тенге в Ассоциации не ожидают ввиду того, что фундаментальные факторы, складывающиеся в экономике страны и на внешних рынках, не демонстрируют такого ухудшения. Тем не менее, если более существенное падение все же произойдет, то у Нацбанка есть все инструменты для того, чтобы не допустить чрезмерного ослабления курса.

«В то же время экономический смысл в обоснованном укреплении нацвалюты лежит в плоскости устойчивого поступления инвалюты в страну над ее выбытием. А вот укрепление под воздействием разовых или сезонных факторов лишь накапливает риски для сильных скачков курса. Какой-то эффект от такого укрепления тенге мы как раз сейчас наблюдаем», – добавил Рамазан Досов.

В целом, текущий курс тенге может быть приемлемым, если он поддерживает стабильность цен и макроэкономическую ситуацию, а также устраивает большинство экономических агентов, говорят в АФК.

«В целом, стабильность курса намного важнее его абсолютного значения, поскольку внезапные колебания создают неопределенность и увеличивают валютные риски для населения, бизнеса и экономики в целом», – заключил Рамазан Досов.

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