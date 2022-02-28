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Тенге рухнул по итогам торгов на KASE

nur.kz

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Торги проходили в формате франкфуртского аукциона, передает informburo.kz

По итогам торгов на KASE курс доллара составил 495 тенге.

С пятницы, 25 февраля, доллар подорожал почти на 28,34 тенге.

Торги открылись в 15.00 по времени Нур-Султана и длились 30 минут. Торги проходили в формате франкфуртского аукциона.

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