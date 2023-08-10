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Тенге слабеет: С чем это связано?

Курс казахстанского тенге в паре с долларом США остается под давлением. При стабильном внешнем фоне это может быть связано с тем, что Нацбанк Казахстана и крупные компании вернулись к проведению своих финансовых операций, передает dknews.kz

Торги понедельника для доллара США закрылись на уровне 446,44 тенге.

Конъюнктура ко вторнику сформировалась умеренной. Цены на нефть стабилизировались рядом с $86,00 за баррель Brent. Позиции доллара США стабильны на мировом валютном рынке.

Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на сегодня смотрятся следующим образом: доллар США сохранит позиции в рамках 445−447 тенге, евро — 485−495 тенге, рубль — 4,60−4,75 тенге, юань — 61−63 тенге.

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе Московского академического театра сатиры.

«Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей», — говорится на официальном сайте театра.

О дате прощания с артисткой в театре объявят дополнительно.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В детстве много времени проводила на родине своего отца, в деревне Сухой Ручей Тверской области.

В 1948 году она окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции (курс В. В. Готовцева).

Еще будучи студенткой, в 1945 году дебютировала в кино, в эпизодической роли в картине «Близнецы». Первую большую роль сыграла в 1947 году — Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева. За эту роль была отмечена Сталинской премией. После этого фильма была замечена зрителями.

Фильмография актрисы насчитывает более 40 картин, в том числе «Свадьба с приданым» (1953), «Звезда экрана» (1974), «Несовершеннолетние» (1976), «Карнавал» (1981), «Выйти замуж за капитана» (1985), «Похождения зубного врача» (1965).

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