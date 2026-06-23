Teniz Capital Investment Banking открыл филиал в Костанае





Инвестиции — это просто, говорят специалисты Teniz Capital Investment Banking. В Костанае открылся филиалинвестиционного банка. Областной центр стал пятым городом Казахстана, в котором Teniz Capital распахнул свои двери после Алматы (головной офис), Астаны, Актау и Уральска.

«Наш основной продукт — это все-таки облигации, потому что облигации являются наиболее защищенным и надежным инструментом на рынке ценных бумаг. И мы всем рекомендуем начинать свой путь в инвестициях именно с инвестирования в облигации. У нас нет какого-то ограничения по суммам, можно начинать инвестировать хоть с одного доллара», — отметил управляющий директор АО «Teniz Capital Investment Banking» Ерлан Солтанов.

Покупать ценные бумаги через Teniz Capital Investment Banking можно из любой точки мира с помощью мобильного приложения для инвестиций Tabys Pro. Пользователям доступны казахстанские и американские биржи, а также удобное пополнение и вывод средств. Директор костанайского филиала Мира Каракузиева работает в финансовой сфере почти 30 лет и отмечает, что специалисты готовы помочь новичкам разобраться в инвестициях. Новый офис Teniz Capital Investment Banking в Костанае расположен по адресу проспект Абая, 101 и работает с 10 утра до 19 часов по будням.

«Практика показала, что клиенты, которые начали раньше покупать, и участвовали в IPO казахстанских бумаг — это крупные компании. Например, «Казатомпром», последнее IPO – «Казмунайгаз» и доходность показала: если акция стоила 8500 тенге, то на сегодняшний день она стоит уже 32100 тенге — это доходность почти в 400%. Поэтому, клиенты уже понимая и видя такой рост, начинают друг другу рассказывать. А с учетом того, что все это просто, пользуясь нашим приложением Tabys Pro, клиенты уже понимают, что это очень легко сделать», — сказала директор Костанайского филиала АО «Teniz Capital InvestmentBanking» Мира Каракузиева.

В приложении Tabys Pro есть ИИ-ассистент, который поможет быстрее понять тонкости фондового рынка. Он сделает отчет, покажет сильные стороны и риски для потенциального покупателя ценных бумаг, будь то акции или облигации. Об этом всем более подробно сотрудники Teniz Capital Investment Banking расскажут на презентации, которая состоится 25 июня в ресторане «Тобол», начало в 18.00. Вход свободный.

Лицензия №AFSA-A-LA-2024-0022 от 02 августа 2024 года.

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