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Теперь 20 миллионов казахстанцев. Что получат новорожденные?

Фото alau.kz

В Казахстане родился 20-миллионный житель. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов! Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья–фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства», — написал в Твиттер Президент  РК.

Кадр из видео

Дата рождения 20-миллионного гражданина была определена с учётом всех имеющихся демографических данных, таких как число родившихся и умерших, прибывших в Республику Казахстан и выбывших из неё, сообщает Бюро национальной статистики.

По его данным, 20-миллионными жителями страны стали 5 детей, родившихся в 8.10 утра 14 ноября 2023 года. Юбилейные граждане Казахстана появились на свет в областях Улытау и Жетысу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской. Среди них три мальчика и две девочки.

Выступая за круглым столом в СЦК, глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова сообщила о том, что банк желает внести вклад в будущее родившихся детей, оказавшихся 20-миллионными жителями Казахстана.

«Мы подарим каждому ребенку подарочный сертификат номинальной стоимостью2 миллиона тенге. Это путевка в светлое будущее. Эти средства станут первым шагом для приобретения жилья», — заявила глава «Отбасы банка», привот слова главы банка tengrinews.kz

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