Теперь будет вода. В селе Костанайской области идет реконструкция водопроводной сети

В селе Алтынсарино Камыстинского района полным ходом идут восстановительные работы на водопроводных сетях. При этом деньги на их реконструкцию выделило местное товарищество, которое и следит за ходом ремонта. Во многих домах села воды не было вообще, а у кого она была, постоянно мучились с низким давлением воды, поскольку водопроводные сети давно пришли в негодность. К тому же, село Алтынсарино довольно большое, но водонапорная башня там всего одна. Эту проблему тоже решат, сообщает alau.kz

Работы по реконструкции водопроводной сети села Алтынсарино, начались еще в прошлом году, необходимость ремонта назрела давно. Директор местного ТОО «Алтынсарино» Борис Князев решил не ждать, пока в их село направят деньги из республиканского бюджета, и сам проявил инициативу провести воду в населенный пункт за счет средств предприятия. Только за прошлый год он потратил на эти цели более 134 млн тенге.

«Мы сделаем добротнее, качественнее, мы меньше сломаем. И нам от того, что мы затратим деньги, чтобы после подрядчика восстановить посёлок, у нас уйдет денег больше, чем мы потратим на реконструкцию водопровода. Вот главный смысл. Вот где экономия»,- говорит директор ТОО «Алтынсарино» Борис Князев.

За прошлый год уже реконструирована вся разводящая сеть и старый водопровод, к нему добавлено еще порядка 3-х км новых труб. Теперь необходимо восстановить старую насосную станцию и построить новую.

«Поставим 2 башни у нас давление будет буквально во всех объектах. И в школе, и в кочегарке будет давление, в гостинице, 2х этажная гостиница. У нас везде будет давление»,- сказал Борис Князев.

Население села Алтынсарино — около 2 тысяч человек, и подключаться к водопроводной сети они будут за счет собственных средств. Хамит Бермагамбетов один из счастливчиков, кто уже провел воду в свой дом, ему подключение обошлось в 160 тысяч тенге.

«Вода дома, это же хорошо! Огород поливать, шланг держишь, поливаешь огород. Готовимся — вот на следующий год будет газ, готовимся. Кочегарку построили, сейчас воду провели, вода будет дома. Септик, душевую будем строить. Не хуже, как в городских домах будет!»,- говорит житель села Алтынсарино Хамит Бермагамбетов.

«Реализация данного проекта действительно позволит сельскому населению больше почувствовать тот комфорт, которое имеет сейчас городское население. Соответственно пользоваться благами цивилизации»,- рассказал заместитель акима Камыстинского района по социальным вопросам Рустем Сансызбаев.

Реконструкцию разводящей сети в селе Алтынсарино планируется полностью завершить до конца этого года.

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