Теперь быстрее и жёстче: как изменится взыскание алиментов в Казахстане

Депутаты Сената Казахстана 26 марта 2026 года ратифицировали протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. Об этом сообщает Zakon.kz.
Как отметил депутат Сената Евгений Больгерт, документ направлен на усиление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории стран-участниц конвенции.
Что изменится
Протокол предусматривает расширение действия конвенции — теперь её нормы будут распространяться не только на судебные решения, но и на судебные приказы.
Судебный приказ является упрощённой формой судебного акта и широко применяется, в частности, при взыскании алиментов. Включение таких документов в конвенцию позволит ускорить защиту прав детей.
Также расширен перечень решений, подлежащих принудительному исполнению на территории других государств. В него включены судебные приказы.
Дополнительные нормы
Изменения коснулись и процедуры подачи ходатайств о принудительном исполнении. Теперь она распространяется и на судебные приказы.
Кроме того:
- расширен перечень документов, необходимых для подачи ходатайства,
- дополнены основания для отказа в выдаче разрешения на исполнение.
Статистика и ожидаемый эффект
По данным сенатора, за последние пять лет в Министерство юстиции Казахстана поступило 102 ходатайства о признании и исполнении решений иностранных судов, из которых 94 были удовлетворены.
В то же время Казахстан направил 169 ходатайств, из которых 153 получили одобрение.
Только за 2025 год поступило 12 обращений: 11 — из Узбекистана и одно — из Азербайджана.
По мнению Больгерта, ратификация протокола позволит устранить правовые пробелы в трансграничных делах, повысить эффективность взыскания алиментов и усилить защиту прав детей.
