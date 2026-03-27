Теперь быстрее и жёстче: как изменится взыскание алиментов в Казахстане

Депутаты Сената Казахстана 26 марта 2026 года ратифицировали протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. Об этом сообщает Zakon.kz.

Как отметил депутат Сената Евгений Больгерт, документ направлен на усиление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории стран-участниц конвенции.

Что изменится

Протокол предусматривает расширение действия конвенции — теперь её нормы будут распространяться не только на судебные решения, но и на судебные приказы.

Судебный приказ является упрощённой формой судебного акта и широко применяется, в частности, при взыскании алиментов. Включение таких документов в конвенцию позволит ускорить защиту прав детей.

Также расширен перечень решений, подлежащих принудительному исполнению на территории других государств. В него включены судебные приказы.

Дополнительные нормы

Изменения коснулись и процедуры подачи ходатайств о принудительном исполнении. Теперь она распространяется и на судебные приказы.

Кроме того:

расширен перечень документов, необходимых для подачи ходатайства,

дополнены основания для отказа в выдаче разрешения на исполнение.

Статистика и ожидаемый эффект

По данным сенатора, за последние пять лет в Министерство юстиции Казахстана поступило 102 ходатайства о признании и исполнении решений иностранных судов, из которых 94 были удовлетворены.

В то же время Казахстан направил 169 ходатайств, из которых 153 получили одобрение.

Только за 2025 год поступило 12 обращений: 11 — из Узбекистана и одно — из Азербайджана.

По мнению Больгерта, ратификация протокола позволит устранить правовые пробелы в трансграничных делах, повысить эффективность взыскания алиментов и усилить защиту прав детей.

