Теперь кредиты, оформленные мошенниками на казахстанцев через МКО, могут быть отменены

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка инициировало изменения в действующие правила предоставления микрокредитов электронным способом.

Согласно новой редакции документа, теперь списанию подлежат микрозаймы, которые на казахстанцев повесили мошенники.

«В частности, если суд установит, что клиент не получил оформленный на его имя микрокредит, то организация (МФО), выдавшая его, должна в течение 15 рабочих дней принять определенные меры. Первое — это решение о списании задолженности клиента по данному микрокредиту, обязательно внести корректировки в историю», — говорит главный специалист управления региональных представителей агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Костаная Асхат Нурманов.

Также, если вы погасили задолженность до определенного момента, сумма будет полностью возвращена. Но вот именно в том, что решение о факте мошенничества должен принимать суд, и кроется трудность. Если суд установит, что мошенники смогли оформить на человека кредит по его же вине, за микрофинансовыми организациями сохраняется право требовать с клиента возмещение задолженности по выданному ему микрокредиту. Ведь иной раз казахстанцы сами диктуют пин-коды или же проходят процедуру подтверждения личности, который по видеосвязи запрашивают банки.

«По срокам, допустим клиент узнал об этом не на следующий день, в течении месяца, он узнает через два месяца. Здесь, в любом случае нужно решение суда, через решение суда, и как мы знаем оно идет не день вдень, соответственно, здесь срок. Если решение, что займ был получен мошенническим способом, микрофинансовые организации должны будут это делать», — говорит Асхат Нурманов.

Сегодня интернет-мошенничество набирает обороты. В этом году только в Костанайской области зарегистрировано более 1000 преступлений. В том числе и тех, где оформляются займы онлайн, используя чужие данные. Поэтому Агентство по регулированию и развитию финансового рынка просит костанайцев быть внимательней и перепроверять всю информацию, которую им могут преподнести по телефону.

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