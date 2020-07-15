Теперь мечтают не о космосе, а о киберспорте: интерес к индустрии бьет рекорды

Киберспорт стремительно набирает популярность во всем мире. Об уровне признания говорит полученный Казахстанской федерацией киберспорта сертификат Национального Олимпийского комитета Казахстана. Видом спорта киберспорт официально был признан в стране еще летом 2018 года. С этой даты уже состоялся ни один десяток внутренних турниров и сейчас идет речь о выходе на мировой уровень. Если раньше мальчишки мечтали стать космонавтами, то сегодня с юных лет они хотят быть киберспортсменами.

За прошлый год мировой рынок киберспорта вырос более чем на четверть, констатируют в международном аналитическом агентстве Newzoo, до $1,1 млрд. Общая аудитория увеличилась на 15%: в одном только Китае киберспортом увлекаются 75 млн человек.

Пандемия дала киберспорту и игровой индустрии в целом шанс вырасти на социальной изоляции. К инициативе ВОЗ #PlayApartTogether присоединились 18 крупных компаний из игровой индустрии, включая Big Fish Games, Activision Blizzard, YouTube Gaming, которые предложили пользователям играть вместе онлайн, оставаясь при этом дома. Продажи видеоигр в мире во время пандемии выросли более чем в полтора раза. Некоторые разработчики игр, планируя расширения, присматриваются к киберспорту. Так, например, СМИ обсуждают возможное внедрение тактического шутера Valorant в киберспорт. У игры много поклонников и выход в новый формат позволил бы им получить новый опыт и эмоции. Чит-коды к игре есть по ссылке: Battlelog.co

Киберспорт — это не только онлайн-активность, хотя именно за счет этой своей особенности игровая индустрия так легко пережила самоизоляцию. Живое общение здесь не исключено: для этого открываются компьютерные клубы, создаются спортивные лиги, проводятся регулярные соревнования. В этом году для компьютерных клубов в Казахстане отменили фиксированный налог, а «Казахтелеком» запустил более удобный тариф Gamer.

Еще один важный момент — широкая возрастная аудитория киберспорта, особенно на любительском уровне. Вносит игровая индустрия вклад в рынок труда. Речь идет не только о взращивании киберспортсменов, но о спросе на различных digital-специалистов: разработчиков игр, специалистов по компьютерной графике, геймдизайнеров, продюсеров игровых проектов.

Партнёрский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.