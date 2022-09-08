Теперь не будут прекращать выплату пособий декретникам, вышедшим досрочно на работу

Пособия по уходу за ребенком теперь будут выплачивать до полутора лет, а не до года, как это было раньше. Это нововведение анонсировал в своем послании президент страны.

Кроме того, теперь не будут прекращать выплату пособий и тем, кто выйдет на работу досрочно. Как известно, ранее, при возобновлении трудовой деятельности женщину лишали возможности этого вида социальной поддержки и пособие выплачивать переставали. Каков будет размер этих выплат, и когда изменения вступят в силу, расскажет Яна Гал

Полтора года, а не год теперь будут выплачивать пособия по уходу за ребенком. Продления срока этого вида соцподдержки неоднократно просили казахстанцы. В Костанайской области эта мера коснется около десяти тысяч родителей. Для тех, кто работал до выхода в декрет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет составлять 40 процентов от зарплаты. Не работающих также поддержат, но размер выплат будет рассчитываться иначе.

«При этом хочется отметить, что выплаты из республиканского бюджета они финансируются и привязываются к МРП и составляет на сегодняшний день пособие по уходу за одним ребенком — порядка 18 тысяч тенге, по уходу за вторым ребенком — порядка 21 тысячи тенге, по уходу за третьим ребенком — порядка 25 тысяч тенге, и по уходу за четвертым ребенком и более — порядка 28 тысяч тенге», — говорит и.о.руководителя департамента комитета труда и социальной защиты по Костанайской области Айнур Сатаева.

Как отметила Айнур Сатаева, на получение пособия по уходу за ребенком могут претендовать не только женщины, но и мужчины. В случае, если именно отец потеряет доход в связи с тем, что будет заниматься уходом за ребенком, выплату назначат ему, а не маме. Бывают и такие случаи. В прошлом году в республике 3,5 тысячи мужчин оформили отпуск по уходу за ребенком.

«И второе нововведение в проекте Социального кодекса — это вот если на сегодня если в случае возобновления родителями, которые осуществляют уход за ребенком трудовой деятельности, выплата пособий по уходу за ребенком должна быть прекращена, по новому Кодексу для поддержки данной категории семей, выплаты прекращаться не будут. Они будут просто пересматриваться по количеству детей в размере пособий выплачивается из республиканского бюджета», — говорит Айнур Сатаева.

Все новшества вступят в силу уже в 2023-ем году. При этом все 6 видов господдержки семей с детьми — это пособия и выплаты, также будут продолжать выплачиваться.

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