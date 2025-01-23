В 2024 году в Казахстане ввели запрет на строительство дачных домов площадью более 50 квадратных метров. Как действует ограничение, рассказали корреспонденту Informburo.kz в пресс-службе Министерства промышленности и строительства.

Ранее по закону, введённому ещё в СССР, дачными домами считались постройки общей площадью не более 25 квадратных метров. Но после того, как закон утратил силу, каких-либо ограничений не было. По этой причине казахстанцы строили дачные дома любой площади. В новых поправках общую площадь решили увеличить, так как современные семьи стали больше.

Отныне при строительстве дачного дома казахстанцы должны согласовать эскиз с местным исполнительным органом. Акиматы не будут давать согласие на возведение садовых домов площадью более 50 квадратных метров.

По закону дачные дома рассчитаны только для временного или сезонного проживания, так как являются «строением, предназначенным для выращивания сельскохозяйственных культур».

«Зачастую социально уязвимые слои населения используют загородные дачи как жилище на круглый год. При этом, как правило, дачи традиционно не адаптированы для зимнего проживания, их коммуникационные системы отключаются на период холодов. Во избежание трагических случаев необходимо было категорически запретить использование дачных домов для постоянного проживания», – объяснили причину принятия нормы в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что ограничение не распространяется на дачные дома, построенные до введения нормы.

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