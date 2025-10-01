30 июня президентом был принят закон о развитии финансового рынка и защите прав потребителей. В нём обновили правила, связанные с выдачей и получением займов. Главное новшество — так называемый «период охлаждения». Это время, когда заёмщик ещё может передумать и отказаться.

Но действует правило только для онлайн-займов. Оно не распространяется на товарные кредиты, внутреннее рефинансирование и займы по платежной карте в пределах 150 МРП.

«Это для банков второго уровня, допустим, при сумме от 150 МРП до 255 деньги будут перечисляться только по истечении восьми часов после заключения договора. А если будет превышать больше 255, то уже нужно будет сутки ждать для того, чтобы вам предоставили займ», — объясняет главный специалист управления региональных представителей в Костанае АРРФР Асхат Нурманов.

Для онлайн-займов в МФО установлен «период охлаждения» в сутки, если человек хочет взять кредит больше 75 МРП, это около 295 тысяч тенге. Это правило распространяется и на общую сумму нескольких займов, если они вместе превышают лимит. Также, чтобы оформить беззалоговый кредит впервые, нужно только лично придти в банк или МФО. Если же займ хотят взять люди младше 21 или старше 55, то здесь требуется письменное согласие, которое можно оформить как при личном визите в отделение кредитора, так и через портал eGov, кредитное бюро или систему кредитора, интегрированную с электронным правительством.

«Т.е. пришел человек в банк и, если он младше 21 года, он обязательно должен подписать согласие. Т.е. помимо всех договоров, которые он подпишет, заявлений, он обязательно должен подписать согласие: «Я соглашаюсь на то, чтобы мне предоставили кредит». — А до этого такого не было? — Нет, раньше такого не было, вы просто приходите, заявление пишете на выдачу кредита и получаете уже, непосредственно кредит», — говорит Асхат Нурманов.

Все эти нововведения направлены на то, чтобы защитить людей от злоумышленников. В законе также расширили список оснований для внесудебного списания мошеннических кредитов.

«Так, допустим, списанию будут подлежать кредиты, выданные с нарушением требований по личному присутствию новых заемщиков в отделении кредитора при заключении договора займа, выдаче беззалоговых потребительских займов, которые были выданы без согласия категорий граждан вот до 21 года и после 55. А также соблюдение порядка охлаждения», — сказал Асхат Нурманов.

Раньше единственным поводом для внесудебного списания считался случай, когда заём оформляли вопреки добровольному отказу клиента. А кредиты, выданные без участия самого человека, можно было оспорить только через суд. Новые требования закона вступили в силу уже сегодня.



