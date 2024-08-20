Теперь перевести ребёнка в школу можно онлайн

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В Казахстане автоматизировали государственную услугу по переводу детей между школами.Теперь родители и законные представители могут перевести ребенка из одной школы в другую, не выходя из дома, на портале eGov.kz. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.
В ней предоставляется возможность выбора любой изъявленной организации образования по месту проживания или за его пределами.
Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. При выборе школы отображается язык обучения. Также заявитель может отозвать поданную заявку.
Для получения госуслуги необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Образование»;
- в разделе «Среднее образование» выбрать госуслугу «Прием документов для перевода детей из школы в школу», заполнить необходимые поля и подписать заявление с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.
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