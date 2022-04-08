Теперь пригородный. Между Костанаем и Рудным будет курсировать автобус

Маршрут Костанай — Рудный раньше считался внутриобластным. Теперь, после внесенных изменений в законодательство, маршруты до 50 км считаются пригородными и отвечают за них городские акиматы. Об этом рассказали в отделе ЖКХ.
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Расстояние от Костаная до Рудного — 47 км и значит, новый пригородный маршрут номер 120 теперь будет находиться в их ведении. По сути, он станет аналогом автобуса, к примеру, №102. Будет и электронная система оплаты, и наличными. Не нужно будет ходить за билетами в автовокзал, можно сесть на автобус в центре города.
Сейчас известно, что автобус будет уезжать из Костаная с остановки «Гиппократ», затем поворачивать на проспект Абая и ехать по нему в сторону Рудного. Конечная в городе горняков — местный ЦУМ. Интервал движения составит 80 минут. В день, отмечают чиновники, это примерно 5 рейсов. Правда, когда именно маршрут запустят в действие, пока неизвестно, отдел ЖКХ Костаная сейчас ищет перевозчика, объявив конкурс. Перевозчику необходимо иметь не менее трёх автобусов — два для маршрута, и третий резервный. Необходимо иметь в аренде или собственности производственную базу.
Что касается стоимости проезда, то пока это тоже неизвестно. По данным чиновников, тариф акимат будет обсуждать с выигравшим конкурс перевозчиком. Затем в течение трех месяцев бизнесмен будет смотреть, насколько маршрут рентабельный. Если установленная стоимость проезда будет убыточная, то акимат Костаная готов маршрут субсидировать, как социальный.
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