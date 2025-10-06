В Костанае продолжается оптимизация общественного транспорта. Напомним, что с начала сентября в городе изменились интервалы хождения автобусов. А сейчас, специалисты занимаются их перестановкой или сокращением. Все это делается для экономии бюджетных денег.

Аким Костаная Марат Жундубаев сегодня на совещании назвал причины возмущения пассажиров на оптимизацию маршрутов.

«Люди жалуются почему? Я думаю, потому что люди, когда ездили, скорее всего, полупустые автобусы, да? Они привыкли, а теперь, конечно, приходится сжиматься. Получается, есть наполняемость автобусов, как и должно быть. Соответственно, наверное, одна из причин это является. То есть анализ показывает, тут даже придумывать ничего не надо. Вот картина есть. Я не говорю, что все идеально. Я читаю обращения пишут, понятно, что заполняемость. А когда у нас не было заполняемости автобусов в утреннее время или вечернее? Это всегда, это во всех городах. Во всех больших городах такое есть. Просто, единственное надо сейчас создать условия комфортности путем сокращения интервала», — подчеркнул глава города.

