Теперь техпаспорт на недвижимость костанайцы могут получить онлайн

В ноябре 2019 года был запущен пилотный проект в городах Шымкент и Нур-Султан. Теперь же госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Национальные информационные технологии» реализовала данную госуслугу на портале электронного правительства egov.kz для жителей всех регионов Казахстана. Новая услуга позволит казахстанцам получать техпаспорт на недвижимость онлайн, не посещая ЦОН.

Чтобы получить электронный техпаспорт на портале электронного правительства необходимо войти в раздел «Недвижимость» и выбрать услугу «Подача электронного заявления на получение технического паспорта объекта недвижимости». Сделав онлайн запрос правообладателям квартир, комнат в общежитиях, индивидуальных гаражей и дачных строений нужно прикрепить документы, указанные в перечне.

Срок изготовления документа зависит от вида строения. По итогам проведенного технического обследования техпаспорт квартиры, комнаты в общежитиях выдается на третий рабочий день, на индивидуальные гаражи и дачные строения — на 5 рабочий день.

Электронные техпаспорта на квартиры, комнаты в общежитии, индивидуальные гаражи и дачные строения будут содержать те же данные, что выдаются в ЦОНах с печатями и подписью. Электронные аналоги будут подтверждаться электронной-цифровой подписью работников, которые были задействованы при оказании госуслуги.

К слову, за время действия пилотного проекта в г. Нур-Султан и Шымкент новые электронные техпаспорта получили более 12 тысяч граждан.

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