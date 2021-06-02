Теперь в аэропорт Костаная можно зайти только по приложению «Ashyq»

На сегодняшний день в регионе 310 предприятий являются участниками проекта «Ashyq». В систему вошел костанайский аэропорт. Пока он работает в тестовом режиме, сообщает областная палата предпринимателей «Атамекен».

Полноценным участником проекта, согласно Постановлению главного санитарного врача РК, аэропорт станет 7 июня.

«Мы провели разъяснительную работу с руководством аэропорта и помогли наладить алгоритмы. QR-коды есть на всех входах. Во избежание очередей мы советуем населению скачивать приложение «Ashyq» заранее. Напоминаю, что свой статус также можно проверить самостоятельно либо с помощью QR-кода на сайте ashyq.kz, либо в самом мобильном приложении во вкладке «Профиль», — сообщил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Мурат Абенов. Палата предпринимателей Костанайской области продолжает формировать списки желающих участвовать в проекте. По всем вопросам касательно приложения Ashyq можно обратиться в по телефонам: 8 7142 394208 и 8 777 268 47 08.

Напомним, в Костанайской области Ashyq начали внедрять в апреле. Проект позволяет минимизировать риски распространения COVID-19 и обезопасить посетителей и работников, а также дает возможность бизнесу работать вне зависимости от ограничительных мер и даже в условиях локдауна. За счет QR-кода и интеграции с общей базой ПЦР приложение определяет статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет.

«Красный» статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. «Желтый» – частичное ограничение передвижения, то есть пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции. «Синий» – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту). «Зеленый» статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.