Теперь все цветы и деревья будут высаживать будут по спецплану — аким Костаная

Многолетние растения вместо однолетних, автоматическая система полива и посадка новых растений согласно плану ученых. Такие изменения, по словам главы областного центра, ждут Костанай в ближайшее время. Чтобы решить проблемы с зелеными насаждениями акимат Костаная заключил договор с дендрологами. Теперь все цветы и деревья сажать будут по специальному плану. Об этом Марат Жундубаев рассказал на встрече с журналистами.

Чтобы в Костанае приживались все зеленые насаждения нужна автоматическая система полива. Именно ее планируют создать в городе, по словам главы областного центра. Только на набережной вдоль Гашека она обойдется в 200-300 млн тенге, а ведь она необходима и в других парках и скверах Костаная, чтобы все цветы и деревья приживались.

«Самая главная проблема — это полив, достойный. Если его не будет, не будут растений. Сегодня как мы думаем в парк на Гашека, Триатлон парке. Мы подсчитали 200-300 млн только на Гашека нужно, но это нужно, чтобы мы работали с насаждениями», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев также поделился планами по высадке многолетних цветов, вместо однолетних. Особенно после истории этого года, когда большинство посаженных однолетников в городе не прижилось. Декоративные культуры планируют высаживать на кольцевых развязках: по ул. Орджоникидзе, Набережной, Воинов-Интернационалистов.

«Самое главное, что до 20 лет они там будут расти там только нужен уходит и мы думаем, что переходить на многолетние цветы. Однолетние цветы с мая по сентябрь и все, а многолетние в апреле по до 8 месяцев», — объяснил аким.

К тому же сейчас в Костанае работают специалисты столичного Ботанического сада. Они изучают почвы разных районов областного центра и затем с их учетом подготовят план рекомендации по будущим посадкам. В генеральном «зеленом» плане будут указано, какие деревья можно и нужно кронировать, а какие трогать нельзя. Намерены власти областного центра привести в порядок и Набережные.

«Есть такая проблема действительно есть. В этом году мы там видели плитка, травостой — это элементы вандализма. Предусмотреть основы материала, которые можно использовать по открытым небом, будем приводить в порядок, будет косметический ремонт», — сказал Марат Жундубаев.

По словам Марата Жундубева, в следующем году будет продолжено строительство Притобольского парка. Здесь должно появиться электричество. Помимо этого акимат хочет сделать к нему несколько подъездов -с ул. Фролова, а также с Набережной. Сюда намерены запустить и автобус.

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